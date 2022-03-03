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Разведка: Россия может показать видеозаявление Зеленского о якобы капитуляции. Не верьте

Ирина БалачукЧетверг, 3 марта 2022, 08:10
Скриншот из видео

Главное управление разведки предупреждает, что Россия может готовить масштабный фейк – видео, на котором якобы президент Владимир Зеленский якобы заявляет о капитуляции – и призывает не верить таким заявлениям, если они вдруг появятся, потому что Украина никогда не сдаст государственные интересы.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно ГУР: "ГУР владеет разведданными, что в подобном видео может быть использовано лицо президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому знайте: подобное видео будет фейком, цель которого посеять панику, отчаяние, дезориентировать, склонить наши войска к капитуляции.

Но как говорит известная пословица, "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Поэтому мы, украинцы, уже запаслись попкорном, и с нетерпением ждем этого "шедевра" от России".

Детали: В ГУР отметили, что для подготовки такого ролика Россия может использовать технологию "дипфейк" (англ. deepfake; сочетание слов deep learning ("глубинное обучение") и fake ("подделка") – методика, когда одни изображения и видео человека накладывают на другие фото и видео.

Всем известно, что компьютерные алгоритмы научились "оживлять" фотографии, синтезировать голос человека, заменять лицо на определенном видео.

Еще недавно мы сами делали подобные ролики в приложении FakeApp, когда накладывали свое лицо на популярные отрезки из фильмов и быстро становились Джеймсом Бондом, или вообще меняли свой пол. Эти видео в соцсетях выглядели достаточно реалистично.

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Россия уже прибегала к подобным технологиям, когда фабриковала "дешевые" видеоролики о якобы обстрелах ВСУ детсада в Станице Луганской, или якобы подготовке Украиной химической диверсии на территории ОРДЛО.

Но все эти фейки разбивались об информационный щит Украины, которая опровергала "показуху" оккупанта.

Темы: Росcиявойнапропаганда
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