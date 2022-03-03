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Российских кошек отстранили от участия в международных выставках

Анастасия КалатурЧетверг, 3 марта 2022, 07:15
Российских кошек отстранили от участия в международных выставках
ФОТО: GETTY

Международная федерация кошек (FIFE) запретила российским котам участвовать в международных выставках из-за нападения России на Украину.

Источник: FIFE

Детали: Кроме того, теперь ни одну кошку, выведенную в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.

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Эти ограничения действуют до 31 мая и будут пересматриваться при необходимости.

Отмечается, что Исполнительный совет FIFE шокирован и напуган тем, что армия РФ вторглась в Украину и начала войну, и не может "просто наблюдать за этими преступлениями и ничего не делать".

FIFE также решила выделить часть своего бюджета в поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине и будет консультироваться с партнерами по этому поводу.

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Темы: Росcиясанкции
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