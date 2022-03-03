Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российских кошек отстранили от участия в международных выставках

Анастасия КалатурЧетверг, 3 марта 2022, 08:15
ФОТО: GETTY

Международная федерация кошек (FIFE) запретила российским котам участвовать в международных выставках из-за нападения России на Украину.

Источник: FIFE

Детали: Кроме того, теперь ни одну кошку, выведенную в России, нельзя будет вывозить и регистрировать в родословной книге, выпущенной под эгидой FIFE.

Эти ограничения действуют до 31 мая и будут пересматриваться при необходимости.

Отмечается, что Исполнительный совет FIFE шокирован и напуган тем, что армия РФ вторглась в Украину и начала войну, и не может "просто наблюдать за этими преступлениями и ничего не делать".

FIFE также решила выделить часть своего бюджета в поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине и будет консультироваться с партнерами по этому поводу.

Темы: Росcиясанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ Скадовск вошли военные РФ, из горсовета вынесли компьютеры

Кулеба рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым

Россия уже говорит, что не хотела свергнуть власть в Украине

видео"Три дня на захват Харькова": СБУ обнародовала показания пленного начальника взвода

ГСЧС: враг обстрелял частные дома, убил десятки взрослых и детей в сутки

Украина и РФ согласовали эвакуацию шестью "зелеными" коридорами

Все новости...
Росcия
"Непригодны для инвестиций": Лондон останавливает торги российских компаний, их исключают из индексов
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
Последние новости
16:11
ОЭСР приостанавливает участие РФ и Беларуси
16:01
Активизировались мошенники, наживающиеся на теме эвакуации и благотворительности
15:56
Коломойский в Украине, а Пинчук улетел
15:56
видеоПленные разведчики РФ на брифинге в Киеве: в этой ситуации – мы фашисты
15:37
Генсек НАТО предостерег Россию от атак на линии поставок оружия Украине
15:37
На Черниговщине идут бои: оккупанты там стреляют по своим же
15:18
Россияне принудительно ведут захваченное у острова Змеиный судно в Крым
15:16
ЕБРР выделяет 2 миллиарда евро для помощи Украине
15:13
В Киеве сбили российский самолет Су-27: он упал на частный дом - центр страткоммуникаций
15:00
Гуманитарная колонна направилась в Сумы
Все новости...