Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду за день до начала

Спортсменам от России и Беларуси отказали в участии в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, которые начнутся 4 марта.

Источник: сайт Международного паралимпийского комитета

Детали: Речь идет о 83 спортсменах-паралимпийцах.

Уточняется, что за последние 12 часов огромное количество участников связалось с МПК, и некоторые угрожали сняться с соревнований, что ставит под угрозу жизнеспособность Игр-2022.

В МПК отметили, что "быстрообостряющаяся ситуация поставила нас в уникальное и невозможное положение так близко к началу Игр".

Президент МПК Эндрю Парсонс сказал, что в МПК "твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться", однако "за кулисами многие правительства оказывают влияние на наше заветное событие".