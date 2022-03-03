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Россию и Беларусь не допустили на Паралимпиаду за день до начала

Анастасия КалатурЧетверг, 3 марта 2022, 09:27
ФОТО: GETTY

Спортсменам от России и Беларуси отказали в участии в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, которые начнутся 4 марта.

Источник: сайт Международного паралимпийского комитета

Детали: Речь идет о 83 спортсменах-паралимпийцах.

Уточняется, что за последние 12 часов огромное количество участников связалось с МПК, и некоторые угрожали сняться с соревнований, что ставит под угрозу жизнеспособность Игр-2022.

В МПК отметили, что "быстрообостряющаяся ситуация поставила нас в уникальное и невозможное положение так близко к началу Игр".

Президент МПК Эндрю Парсонс сказал, что в МПК "твердо убеждены, что спорт и политика не должны смешиваться", однако "за кулисами многие правительства оказывают влияние на наше заветное событие".

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Темы: БеларусьРосcияспортПаралимпиада
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