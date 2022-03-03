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Все поезда с востока на запад теперь эвакуационные. Билет не нужен

Ирина БалачукЧетверг, 3 марта 2022, 08:37
Все поезда с востока на запад теперь эвакуационные. Билет не нужен
Фото с ТГ Укрзализныци

Укрзализныця сделала все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Детали: Теперь пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:

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№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск

№3/4 Запорожье – Ужгород

№5/6 Мариуполь – Рахов

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№7/8 Киев – Черновцы

№15/16 Харьков – Рахов

№17/18 Харьков – Ужгород

№21/22 Харьков – Трускавец

№25/26 Одесса – Рахов

№29/30 Киев – Ужгород

№31/32 Кривой Рог – Ужгород

№35/36 Одесса – Перемышль

№37/38 Одесса – Ужгород

№41/42 Днепр – Трускавец

№45/46 Краматорск – Ужгород

№49/50 Киев – Трускавец

№55/56 Киев – Рахов

№57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп

№77/78 Одесса – Ковель

№81/82 Киев – Ужгород

№85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель

№91/92 Киев – Львов

№95/96 Киев – Рахов

№97/98 Киев – Ковель

№114/113-142/141 Лиман – Львов

№119/120 Запорожье – Львов

№129/130 Кременчуг – Ворохта

№149/150 Полтава – Черновцы

№135/136 Одесса – Черновцы

№249/250 Киев – Черновцы

№749/750 Киев – Ивано-Франковск

№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов

№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов

№ 723 Харьков – Львов

№747 Киев – Тернополь.

В "Укрзализнице" отметили: посадка на эти поезда, как и на другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей.

Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

Темы: Укрзализныцявойнабеженцы
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