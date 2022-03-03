Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Все поезда с востока на запад теперь эвакуационные. Билет не нужен

Ирина БалачукЧетверг, 3 марта 2022, 09:37
Фото с ТГ Укрзализныци

Укрзализныця сделала все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Детали: Теперь пассажиры, которым нужно выехать с горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими графиковыми поездами:

№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск

№3/4 Запорожье – Ужгород

№5/6 Мариуполь – Рахов

№7/8 Киев – Черновцы

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

№15/16 Харьков – Рахов

№17/18 Харьков – Ужгород

№21/22 Харьков – Трускавец

№25/26 Одесса – Рахов

№29/30 Киев – Ужгород

№31/32 Кривой Рог – Ужгород

№35/36 Одесса – Перемышль

№37/38 Одесса – Ужгород

№41/42 Днепр – Трускавец

№45/46 Краматорск – Ужгород

№49/50 Киев – Трускавец

№55/56 Киев – Рахов

№57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп

№77/78 Одесса – Ковель

№81/82 Киев – Ужгород

№85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель

№91/92 Киев – Львов

№95/96 Киев – Рахов

№97/98 Киев – Ковель

№114/113-142/141 Лиман – Львов

№119/120 Запорожье – Львов

№129/130 Кременчуг – Ворохта

№149/150 Полтава – Черновцы

№135/136 Одесса – Черновцы

№249/250 Киев – Черновцы

№749/750 Киев – Ивано-Франковск

№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов

№ 715 Дарница – Киев Пас – Львов

№ 723 Харьков – Львов

№747 Киев – Тернополь.

В "Укрзализнице" отметили: посадка на эти поезда, как и на другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей.

Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

Темы: Укрзализныцявойнабеженцы
powered by lun.ua
Главное сегодня

В РФ "с сожалением" признали, что против Украины воюют их срочники и сдаются в плен

фото, видеоВ Скадовск вошли военные РФ, из горсовета вынесли компьютеры

Кулеба рассказал об ожиданиях от переговоров с Лавровым

Россия уже говорит, что не хотела свергнуть власть в Украине

видео"Три дня на захват Харькова": СБУ обнародовала показания пленного начальника взвода

ГСЧС: враг обстрелял частные дома, убил десятки взрослых и детей в сутки

Все новости...
Укрзализныця
"Укрзализныця" организовано эвакуирует иностранцев, а Россия распространяет фейки – Лещенко
Укрзализныця предоставила вагоны-рефрижераторы для вывоза мертвых оккупантов
Укрзализныця сообщила расписание эвакуационных поездов за границу на 3 марта
Последние новости
16:49
Британские военные нарушат закон, если поедут воевать в Украину - глава Минобороны
16:46
Bloomberg: ФРГ препятствует отключению Сбербанка от SWIFT
16:41
Оккупанты срывают эвакуацию из Бучи - горсовет
16:41
Оккупанты подготовили новый фейк, якобы в Украине преследуют евреев – СБУ
16:37
Русские запустили "Искандеры" по Краматорску, но ракеты сбили
16:27
В РФ "с сожалением" признали, что против Украины воюют их срочники и сдаются в плен
16:24
Оккупанты разрушили здание полиции Харьковской области: 4 погибших, 15 травмированных
16:15
Депутат в Геническе склонял жителей покориться оккупанту – прокуратура
16:11
ОЭСР приостанавливает участие РФ и Беларуси
16:01
Активизировались мошенники, наживающиеся на теме эвакуации и благотворительности
Все новости...