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Германия одобрила поставку Украине 2700 зенитных ракет "Стрела"

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 09:39

Минэкономики Германии одобрило поставку Украине 2700 зенитных ракет типа "Стрела" из бывших запасов вооруженных сил Германской демократической республики.

Об этом сообщило агентство DPA, пишет "Европейская правда".

По информации агентства, Минобороны страны уже несколько дней проверяет, какое еще оружие можно передать Украине.

В субботу федеральное правительство Германии приняло решение как можно быстрее доставить Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 зенитно-ракетных комплексов "Стингер" из запасов Бундесвера. Оружие прибыло в Украину в среду.

Кроме того, Нидерланды и Эстония получили разрешение от Германии на поставку в Украину оружия немецкого производства из запасов ГДР.

Темы: ГерманияоружиеУкраина
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