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Совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта "Эхо Москвы" – Венедиктов

Четверг, 3 марта 2022, 09:44
Венедиктов, фото: Эхо Москвы в facebook

Главный редактор "Эха Москвы" сообщил о ликвидации радиоканала и сайта.

Источник: Венедиктов в Telegra, Российская служба ВВС

Прямая речь: "Большинством голосов Совета Директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы".

Детали: Ранее радио было отключено от эфира по требованию Генпрокуратуры. Роскомнадзор заблокировал его сайт.

Утром в четверг Венедиктов предположил, что совет директоров радио может принять решение о разрыве контракта с ним и ликвидации радиостанции.

Темы: СМИРосcия
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