Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта "Эхо Москвы" – Венедиктов

Четверг, 3 марта 2022, 08:44
Совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта Эхо Москвы – Венедиктов
Венедиктов, фото: Эхо Москвы в facebook

Главный редактор "Эха Москвы" сообщил о ликвидации радиоканала и сайта.

Источник: Венедиктов в Telegra, Российская служба ВВС

Реклама:

Прямая речь: "Большинством голосов Совета Директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы".

Детали: Ранее радио было отключено от эфира по требованию Генпрокуратуры. Роскомнадзор заблокировал его сайт.

Утром в четверг Венедиктов предположил, что совет директоров радио может принять решение о разрыве контракта с ним и ликвидации радиостанции.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СМИРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
СМИ
Такой войны еще не было, поэтому вся аналитика в СМИ поверхностная и может быть опасна − Данилов
О вероятной гибели Пригожина сказали на российском госканале
В онлайн-СМИ Болгарии втрое увеличилось количество российской пропаганды
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: