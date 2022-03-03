Совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта "Эхо Москвы" – Венедиктов
Четверг, 3 марта 2022, 09:44
Главный редактор "Эха Москвы" сообщил о ликвидации радиоканала и сайта.
Источник: Венедиктов в Telegra, Российская служба ВВС
Прямая речь: "Большинством голосов Совета Директоров Эха Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы".
Детали: Ранее радио было отключено от эфира по требованию Генпрокуратуры. Роскомнадзор заблокировал его сайт.
Утром в четверг Венедиктов предположил, что совет директоров радио может принять решение о разрыве контракта с ним и ликвидации радиостанции.