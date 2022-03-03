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Потери оккупанта: около 9 тысяч солдат, 217 танков, 900 ББМ

Ирина БалачукЧетверг, 3 марта 2022, 08:53
Потери оккупанта: около 9 тысяч солдат, 217 танков, 900 ББМ
Уничтоженная российская техника. Фото Генштаба

По состоянию на 3 марта потери России, напавшей на Украину, выросли до 9 тысяч в личном составе, 217 – танков, 900 боевых бронированных машин, 30 самолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО – 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники – 374,
  • легких скоростных катеров – 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3. 
     

    Российская техника, отбитая у врага

    фото генштаба 

В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий. 

 

Российская техника, отбитая у врага

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фото генштаба 

Темы: УкраинавойнаРосcия
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