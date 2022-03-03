Потери оккупанта: около 9 тысяч солдат, 217 танков, 900 ББМ
Четверг, 3 марта 2022, 08:53
По состоянию на 3 марта потери России, напавшей на Украину, выросли до 9 тысяч в личном составе, 217 – танков, 900 боевых бронированных машин, 30 самолетов.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217 ед,
- боевых бронированных машин – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО – 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники – 374,
- легких скоростных катеров – 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.