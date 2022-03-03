Потери оккупанта: около 9 тысяч солдат, 217 танков, 900 ББМ

По состоянию на 3 марта потери России, напавшей на Украину, выросли до 9 тысяч в личном составе, 217 – танков, 900 боевых бронированных машин, 30 самолетов.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.03 ориентировочно составили:

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личного состава – около 9000 человек,

танков ‒ 217 ед,

боевых бронированных машин – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО – 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники – 374,

легких скоростных катеров – 2 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3. Российская техника, отбитая у врага фото генштаба

В Генштабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.