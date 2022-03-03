Вражеские войска обстреляли нефтебазу в Чернигове, горит резервуар с дизтопливом
В Чернигове вражеский снаряд попал в нефтебазу, в результате чего загорелся резервуар с 5 тыс. куб. дизельного горючего.
Источник: ГСЧС
Дословно: "3 марта около 08:10 в г. Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. м куб. дизельного горючего".
Детали: Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
От ГСЧС к тушению пожара привлечены 25 человек и 9 единиц техники.
Вранці 3 березня російські війська обстріляли Чернігів – снаряд попав у нафтобазу. Горять резервуари загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального. pic.twitter.com/TBuRfhsPNP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022ВИДЕО ДНЯ
Ворожі війська обстріляли нафтобазу у Чернігові, горить резервуар з дизпаливом pic.twitter.com/m98tzYbYSl— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022