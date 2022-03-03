Вражеские войска обстреляли нефтебазу в Чернигове, горит резервуар с дизтопливом

В Чернигове вражеский снаряд попал в нефтебазу, в результате чего загорелся резервуар с 5 тыс. куб. дизельного горючего.

Источник: ГСЧС

Дословно: "3 марта около 08:10 в г. Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. м куб. дизельного горючего".

Детали: Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

От ГСЧС к тушению пожара привлечены 25 человек и 9 единиц техники.