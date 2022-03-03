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Вражеские войска обстреляли нефтебазу в Чернигове, горит резервуар с дизтопливом

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 марта 2022, 09:00
Вражеские войска обстреляли нефтебазу в Чернигове, горит резервуар с дизтопливом
фото: ГСЧС

В Чернигове вражеский снаряд попал в нефтебазу, в результате чего загорелся резервуар с 5 тыс. куб. дизельного горючего.

Источник: ГСЧС

Дословно: "3 марта около 08:10 в г. Чернигове по ул. Чудинова на территории ГП "Комбинат Астра" при обстреле произошло попадание снаряда в нефтебазу, в результате чего произошло возгорание резервуарной группы общей емкостью 5 тыс. м куб. дизельного горючего".

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Детали: Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

От ГСЧС к тушению пожара привлечены 25 человек и 9 единиц техники.

 

Темы: Черниговнефтьвойнапожар
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