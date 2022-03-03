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Харьковская область: от российских обстрелов погибли 34 человека, 285 ранены

Ирина БалачукЧетверг, 3 марта 2022, 09:34
Харьковская область: от российских обстрелов погибли 34 человека, 285 ранены
Фото ГСЧС

34 мирных жителя погибли и 285 – из них 10 детей – получили ранения в результате российских обстрелов Харьковской области по состоянию на утро 3 марта.

Источник: ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Дословно ГСЧС: "Статистика потерь среди мирного населения ужасает: погибли 34 человека, 285 получили ранения, из них 10 детей". 

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Фото ГСЧС

Детали: За прошедшие сутки враг продолжал поражать бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты. Тяжелым ударам подверглись города Харьков, Изюм, а также села Яковлевка и Хорошево Харьковского района.

 
Фото ГСЧС

В результате попадания боеприпасов в дома и админздания произошло несколько десятков пожаров, на 30 из них выезжали спасатели и работали даже под обстрелами. 

 
Фото ГСЧС

Горячие точки на карте Харькова 2 марта – ночь 3 марта:

ВИДЕО ДНЯ
  • 8 утра – массированная российская атака в центре Харькова – ракеты попали в 2 административных здания, они загорелись. Спасатели спасли 10 человек из-под завалов. 4 человека погибли.
  • 13:31 – вражеский снаряд попал в жилой дом на пл. Конституции, 3 в центре Харькова. Спасены 17 человек.
  • 13:33 – российский снаряд попал в гаражный кооператив на ул. Академика Павлова, 289. На месте обнаружено 3 тела погибших.
  • В 13:57 – российский снаряд попал между 4-м и 5-м этажами 16-этажки на ул. Леся Сердюка, 18. Из дома эвакуировали 20 человек.
  • 14:40 – российский снаряд в дома по ул. Мироносицкой № 32, 34, 36. Спасли 13 человек.
  • 22:13 – российская авиабомба сброшена на дом по ул. Крестьянской, 84 в Харькове. Из-под обломков спасли 2 человека, пострадали 3, погибли 2.
  • 22:57 – враг атаковал село Яковлевка. Ранены 7 человек, погибли 2.
  • В полночь – массированный авианалет на мирный город Изюм. Он продолжался с 00:14 до 02:02. Бомбы попали в дома по ул. Соборная 39, ул. Украинская, 6, ул. М. Федоренко, 16 и другие. Из-под завалов поврежденной жилой 5-этажки спасли женщину. На ул. Украинской погибли 8 человек, из них 2 детей (примерно 5-6 лет). Их тела спасатели извлекли из-под завалов. На ул. Н. Федоренко спасли 2 женщины, которые оказались заблокированными в разрушенном доме.
  • Ночью – авиаудар на Салтовский жилмассив. Повреждены многоэтажки, информация о наличии пострадавших уточняется.
 
Фото ГСЧС

Кроме того, к спасателям поступило около 236 заявок о нахождении неразорвавшихся боеприпасов. 230 боеприпасов ГСЧСники разминировали.

Темы: Харьковская областьвойнажертвы
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