Россия требует от Google не показывать кадры с войны
Четверг, 3 марта 2022, 10:11
Роскомнадзор потребовал от корпорации Google прекратить распространять в РФ "ложные сведения политического характера о специальной операции России в Украине" через контекстную рекламу.
Источник: заявление Роскомнадзора, РБК
Дословно: "Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений".
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Детали: Письмо уже направлено компании.