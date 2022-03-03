Россия требует от Google не показывать кадры с войны

Роскомнадзор потребовал от корпорации Google прекратить распространять в РФ "ложные сведения политического характера о специальной операции России в Украине" через контекстную рекламу.

Источник: заявление Роскомнадзора, РБК

Дословно: "Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений".

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Детали: Письмо уже направлено компании.