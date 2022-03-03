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Зеленский: Если Путин думает, что мы сдадимся, – он ничего не знает об Украине

Елена РощинаЧетверг, 3 марта 2022, 11:20
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин ошибается, если думает, что украинцев можно сломать или заставить сдаться, а желание уничтожить Украину он сравнил с болезнью.

Источник: видеообращение Зеленского утром 3 марта

Детали: Президент отметил, что ровно 2 года назад в Украине был зафиксирован первый случай Covid-19, а ровно неделю назад "Украину атаковал другой вирус, другая болезнь и те, кто страдает тяжелой аннексией и оккупацией чужих земель".

"Неделю назад, в 4 утра, Россия вторглась в Украину. Острый приступ агрессии, мания величия, мания преследования. Тяжелые психологические комплексы и как следствие – ракетные комплексы. Реактивная артиллерия. Танки и другая бронетехника просто как саранча. Первые часы и дни полномасштабной войны были сверхсложными. Но мы были едины, а значит сильны, а значит, выстояли. И так дальше будет. И дальше стоим", – сказал Зеленский.

По его словам, оккупанты вынуждены были изменить тактику и начать ракетно-бомбовые удары по украинским городам, потому что "не смогли сделать ничего существенного на земле". Но все линии обороны Украины сохранены.

Украинцы объединились, Украина получает оружие "от настоящих друзей".

Зеленский напомнил, что Украина в своей истории пережила две мировые войны, три Голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке.

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Прямая речь: "У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом. Но у нас есть наши люди и наша земля. Для нас это золото. Нам нечего терять, кроме собственной свободы и достоинства. Для нас это самое большое сокровище.

Нас столько раз хотели уничтожить, но не смогли. Хотели стереть с лица земли, но удалось. Били в спину, но мы стоим на ногах. Хотели, чтобы мы молчали, но нас услышал весь мир. Мы прошли столько всего!

И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы – все мы – испугаемся, сломаемся или сдадимся – он ничего не знает об Украине, и ему нечего делать в Украине".

Детали: Зеленский обратился к Путину на русском языке: "Иди домой. К себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру. А в своей стране. Их там почти 150 миллионов. А тут... Слава Україні".

Напомним: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину под утро 24 февраля, российские войска атаковали по разным направлениям и очень быстро перешли от обстрелов военных объектов к обстрелам жилых кварталов городов и гражданской инфраструктуры.

Темы: ЗеленскийвойнаПутинУкраина
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