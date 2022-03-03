Зеленский призвал россиян учить слово "репарация"

Президент Владимир Зеленский призвал россиян учить слово "репарации" и "контрибуции", потому что РФ восстановит Украине всю уничтоженную инфраструктуру.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А погибших – мы не забудем.

Реклама:

Вы пришли разрушать наши города. Уничтожать наших людей. Забирать у нас все, что нам дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды и лекарства. Вы расстреливаете маршруты, по которым можно произвести эвакуацию.

Нет такого оружия, которое бы вы не использовали против украинцев. А теперь вы выходите и рассказываете своим пропагандистам, что вы собираетесь послать в Украину так называемые "гуманитарные колонны"...

Помните, безбожники: Когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться.

ВИДЕО ДНЯ

Украинцы во всех регионах, обожженных войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают по полной. Настоящие гуманитарные грузы – в пути".