Российский десант на подходе к Одессе – источники 

Российский десант подходит к Одессе: 4 больших десантных корабля и корабли поддержки.

Источник: источники "Украинской правды" в Одесском порту

Детали: Десант уже в 14 милях от Санжейки, украинские военные готовят держать оборону.

Между тем, в Черном море тонет грузовой корабль "Helt" – судно захваченное россиянами (владелец финны, флаг Панама).

Люди высаживаются на плоты.

Есть информация про крен 70 градусов. Спасатели подойти не могут