Российский десант на подходе к Одессе – источники
Четверг, 3 марта 2022, 11:44
Российский десант подходит к Одессе: 4 больших десантных корабля и корабли поддержки.
Источник: источники "Украинской правды" в Одесском порту
Детали: Десант уже в 14 милях от Санжейки, украинские военные готовят держать оборону.
Между тем, в Черном море тонет грузовой корабль "Helt" – судно захваченное россиянами (владелец финны, флаг Панама).
Люди высаживаются на плоты.
Есть информация про крен 70 градусов. Спасатели подойти не могут