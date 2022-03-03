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Российский десант на подходе к Одессе – источники 

"Украинская правда"Четверг, 3 марта 2022, 11:44

Российский десант подходит к Одессе: 4 больших десантных корабля и корабли поддержки.

Источник: источники "Украинской правды" в Одесском порту

Детали: Десант уже в 14 милях от Санжейки, украинские военные готовят держать оборону.

Между тем, в Черном море тонет грузовой корабль "Helt" – судно захваченное россиянами (владелец финны, флаг Панама). 

Люди высаживаются на плоты.

Есть информация про крен 70 градусов. Спасатели подойти не могут

Темы: ОдессавойнаЧерное мореРосcия
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