Над Волновахой сбит российский истребитель, бомбивший город
Четверг, 3 марта 2022, 11:43
Украинские противовоздушные силы сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 в Донецкой области
Источник: пресс-центр штаба ООС
Дословно: "Минус один.
Только что подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34".
Детали: Отмечается, что пилоты этого самолета совершали варварские бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города.
Слава Украине! Мы победим!".