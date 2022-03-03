Над Волновахой сбит российский истребитель, бомбивший город

Украинские противовоздушные силы сбили российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 в Донецкой области

Источник: пресс-центр штаба ООС

Дословно: "Минус один.

Только что подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34".

Детали: Отмечается, что пилоты этого самолета совершали варварские бомбардировки гражданского населения и инфраструктуры города.

Слава Украине! Мы победим!".