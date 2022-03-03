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Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога

Елена РощинаЧетверг, 3 марта 2022, 11:22

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты не добились успеха ни на одном стратегическом направлении для захвата Украины и что они обречены на поражение.

Источник: видеообращение Зеленского от 3 марта

Прямая речь: "Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены. Они обречены.

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Киев выстоял эту ночь и выдержал очередной ракетно-бомбовый удар. Сработала наша противовоздушная оборона.

Херсон, Изюм, все другие города, по которым оккупанты били с воздуха, били сильно, мощно, – ничего им не отдали. Чернигов, Сумы, Николаев удерживают оборону. Одесса. Они хотят разрушить Одессу. Но увидят только дно Черного моря. Ибо они – дно.

Мишенью России стал Успенский собор в Харькове. Одна из древнейших православных памяток города, памяток Украины. Во время войны собор – это укрытие для харьковчан. Укрытие для всех людей: и верующих, и неверующих. Для всех, потому что все равны.

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Святое место. Теперь – избитое войной. Они не боятся этого! Пользуются тем, что Бог не дает моментального отпора. Но он видит. И отвечает. Отвечает так, что не спрячетесь. Нет такого бункера, чтобы пережить ответ от Бога".

Детали: Зеленский заявил, что собор будет восстановлен, как и каждый дом, каждая улица, каждый город. Он убежден, что россияне возместят Украине все, что разрушили.

А погибших – Украина не забудет.

Прямая речь: "Вы пришли разрушать наши города. Уничтожать наших людей. Забирать у нас все, что нам дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды, вы оставляете нас без лекарств. Вы расстреливаете маршруты, по которым можно произвести эвакуацию.

Нет такого оружия, которое бы вы ни использовали против нас, против свободных граждан Украины. А теперь вы выходите и рассказываете своим пропагандистам, что вы собираетесь послать в Украину так называемые гуманитарные колонны… Запомните, безбожники: когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться".

Темы: ЗеленскийвойнаПутинРосcия
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