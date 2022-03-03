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Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"

Ирина БалачукЧетверг, 3 марта 2022, 11:45
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану нацистам на их факельных шествиях
Сергей Лавров. Скриншот с видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы президент Украины Владимир Зеленский является неонацистом и расистом – мол, он якобы "дает свою охрану, чтобы нацисты спокойно проводили свои факельные шествия" и якобы запрещает "русский язык даже в аптеках". 

Источник: Лавров на пресс-конференции 3 марта в ответ на вопрос иностранного журналиста, как можно называть Зеленского националистом и неонацистом, если он первый еврейский президент в Украине

Прямая речь Лаврова: "Он манипулируется националистоми и неонацистами. Иначе мне очень трудно объяснить, как президент Владимир Зеленский может председательствовать в обществе, где неонацисты и неонацизм расцветают пышным цветом. Они открыто марширую, устраивают факельные шествия. При этом для этих факельных шествий президент Зеленский выделяет свою охрану из роты почетного караула".

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Детали: Также Лавров рассказал какие-то странные истории, что якобы националисты и неонацисты проводят учения, где "они обучаются методам ведения войны в городе, методам диверсий, провокаций, – и все это происходит при президенте Зеленском".  

Он также вспомнил, что Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, и что среди них нет россиян.

Лавров также заявил, что Зеленский якобы запретил русский язык в Украине. По словам главы МИД РФ, в Украине якобы не только в школе запрещен русский язык, но даже в "повседневной жизни", мол, людям, которые приходят в аптеку и обращаются на русском якобы отказываются продавать лекарства.

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При этом Лавров заявил, что в Крыму, который оккупировала Россия, сейчас якобы есть три государственных языка – русский, крымско-татарский и украинский. По его словам, якобы "любой гражданин может обратится в органы госвласти на любом языке, и ему обязаны ответить на том же языке, на котором он обратился".

Почему это важно: В Украине в отличие от России, где запрещены любые мирные акции и где задерживают людей даже за одиночные и молчаливые протесты, люди могут выходить на улицы на митинги и протесты. За последние годы в Украине практически все дни работы парламента в правительственном квартале проходят разные акции протестов – люди приходят, чтобы выразить свои одобрение или протест против законов, которые рассматривают депутаты, или требуют внести в эти законы какие-то поправки.

Также в Украине свободно проходят митинги на поддержку животных – например, против цирков, за права ЛГБП, за честные выборы в университетах и т.п.

На всех этих митингах присутствуют правоохранители и полиция диалога – для соблюдения порядка.

Кроме того, русскоязычные украинцы обслуживаются во всех сферах деятельности и свободно общаются на русском языке.

Многие издания имеют русскоязычную и англоязычную версии, чтобы быть удобными для людей, говорящих на разных языках.

Темы: ЛавровРосcиявойнапропаганда
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