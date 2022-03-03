В Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
Четверг, 3 марта 2022, 13:40
В Буче украинские защитники вытеснили врага и подняли украинский флаг.
Источник: Facebook-страница заместителя министра обороны Украины Анны Маляр
Детали: 3 марта украинские защитники подняли украинский флаг над городом в Киевской области.
Город освободили от оккупантов.
Предыстория:
- По состоянию на 2 марта в Киеве сообщали, что отправили гуманитарную помощь в Бучу, которая обороняется от российских войск на подступах к Киеву.
- 28 февраля в Буче продолжались бои – враг не оставлял попыток подойти к Киеву, однако каждое последующее нападение все быстрее отбивается украинскими защитниками. Также местные жители успешно вылавливали российских диверсантов по окрестным лесам.
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