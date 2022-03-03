Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова.

Источник: телеграмм Черниговской ОГА

Детали: Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

Дословно: "Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.