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Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 марта 2022, 14:03

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова.

Источник: телеграмм Черниговской ОГА

Детали: Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

Дословно: "Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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Темы: войнаЧернигов
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