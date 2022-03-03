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Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 марта 2022, 13:03
Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре Чернигова

Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова.

Источник: телеграмм Черниговской ОГА

Детали: Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

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Дословно: "Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

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Темы: войнаЧернигов
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