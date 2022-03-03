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Кулеба: Лавров лжет. Украина помогает вывозить иностранцев с зоны боевых действий

Роман КравецЧетверг, 3 марта 2022, 14:28

Источник: заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, предоставленное УП

Прямая речь: "Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров откровенно лжет, когда заявляет о препятствии украинскими властями вывоза граждан из Украины, в частности из Харькова.

Правительство Украины прилагает максимальные усилия, чтобы вывезти иностранных граждан, в том числе студентов, из зоны боевых действий".

Детали: МИД создал круглосуточную "горячую" линию, где иностранные студенты могут получить помощь, чтобы выехать из Харькова и других городов, которые обстреливают российские войска.

Правительство также работает с Силами Обороны Украины, правоохранителями и местными властями для организации их безопасного выезда.

Украинские и иностранные граждане, в том числе иностранные студенты, не могут покинуть города из-за ракетно-бомбовых ударов российских вооруженных сил.

Так, по словам министра, из-за обстрелов российских войск погибли двое иностранных студентов из Индии и Алжира, китайский студент получил ранения.

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Прямая речь: "Сергей Лавров должен прекратить дезинформирование международного сообщества. Это станет лучшим подтверждением готовности России к деэскалации, переговорам и сохранению человеческих жизней.

Вооруженные силы Российской Федерации должны немедленно прекратить обстрелы Харькова и других городов".

Темы: Кулеба ДмитрийЛавроввойна
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