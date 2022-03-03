Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Лавров лжет. Украина помогает вывозить иностранцев с зоны боевых действий

Роман КравецЧетверг, 3 марта 2022, 13:28

Источник: заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, предоставленное УП

Прямая речь: "Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров откровенно лжет, когда заявляет о препятствии украинскими властями вывоза граждан из Украины, в частности из Харькова.

Правительство Украины прилагает максимальные усилия, чтобы вывезти иностранных граждан, в том числе студентов, из зоны боевых действий".

Реклама:

Детали: МИД создал круглосуточную "горячую" линию, где иностранные студенты могут получить помощь, чтобы выехать из Харькова и других городов, которые обстреливают российские войска.

Правительство также работает с Силами Обороны Украины, правоохранителями и местными властями для организации их безопасного выезда.

Украинские и иностранные граждане, в том числе иностранные студенты, не могут покинуть города из-за ракетно-бомбовых ударов российских вооруженных сил.

ВИДЕО ДНЯ

Так, по словам министра, из-за обстрелов российских войск погибли двое иностранных студентов из Индии и Алжира, китайский студент получил ранения.

Прямая речь: "Сергей Лавров должен прекратить дезинформирование международного сообщества. Это станет лучшим подтверждением готовности России к деэскалации, переговорам и сохранению человеческих жизней.

Вооруженные силы Российской Федерации должны немедленно прекратить обстрелы Харькова и других городов".

Темы: Кулеба ДмитрийЛавроввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами
Кулеба перечислил задачи Украины и ЕС, которые планируют выполнить до декабря
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: