Во власти РФ паника, элита вывозит родных из страны – разведка

По данным украинской разведки, большинство представителей российской элиты сейчас занимаются эвакуацией своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль, ОАЭ.

Источник: данные разведки, предоставленные "Украинской правде"

Дословно: "В среде высшего политического руководства РФ продолжаются панические настроения и повышается уровень недоверия президенту РФ. Большинство представителей элиты РФ решают вопросы эвакуации своих родных и близких из Москвы в Грузию, Израиль и Арабские Эмираты, а также уточняются места укрывательства на случай ядерной войны.

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В частности, из разговора советника-посланника посольства РФ в США Люкманова Артура Рушановича с неустановленным лицом по имени Владислав Луценко, вероятность ядерного конфликта (не войны) присутствует, однако невелика.

При этом, по мнению Луценко, Путин уже проиграл в войне с Украиной. Также, высказывается мнение, что президент РФ "сошел с ума и его состояние не адекватное".