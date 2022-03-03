Длинная колонна российской техники, шедшей на Киев,  застопорилась – разведка

Многокилометровая колонна российских военных грузовиков и боевых машин, подошедшая на расстояние 20 миль от Киева, "за три дня не достигла заметного прогресса", считает британская разведка.

Источник: "The New York Times" со ссылкой на оценку разведки, обнародованную в четверг Минобороны Великобритании

Дословно: "Конвой, который был виден на нескольких спутниковых снимках, сделанных на этой неделе, вызвал тревогу среди экспертов по военной стратегии, усматривавших в нем признак того, что российские силы готовятся к потенциально новой фазе неограниченной войны. Но пока колонна, кажется, остановилась на месте".

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Детали: Аналитики считают, что это грузовики с продовольствием для солдат, топливо для транспортных средств и тяжелая артиллерия.

По оценке Великобритании, основная часть колонны остается примерно в 18 милях (около 29 км) от Киева, "задержавшись из-за устойчивого сопротивления украинцев, механических поломок и пробок".

По данным Maxar Technologies, обнародовавших снимки, колонна протянулась вдоль проезжей части от аэропорта Антонова (Гостомель) к северу от Киева – примерно на 40 миль (64 км).

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Но эксперты предупредили, что колонна не является непрерывной линией: некоторые транспортные средства расположены на расстоянии друг от друга. На отдельных участках транспортные средства двигаются по две-три единицы.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге во вторник дал аналогичную оценку американской разведки, отметив, что колонна к северу от Киева "осталась в тупике". Однако он предупредил, что трудно точно знать, почему.

Кирби отметил, что сначала казалось, что российские войска "перегруппируются и переоценивают" материально-техническое обеспечение после вторжения и сопротивления украинцев.

У экспертов было несколько версий, почему колонна техники не двигается: в частности, плохие украинские дороги и сырая земля.

Кроме того, отмечается, что в соцсетях появились видео и фотографии брошенной российской бронетехники в Украине, в том числе серия изображений, опубликованных Вооруженными силами Украины, на которых якобы изображена брошенная колонна техники.