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Андрей Шевченко призывает спортсменов обращаться к россиянам

Роман ПетренкоЧетверг, 3 марта 2022, 14:22
Андрей Шевченко призывает спортсменов обращаться к россиянам
ШЕВЧЕНКО, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко уверен, что спорт имеет большое влияние, поэтому рад, что футболисты и спортсмены постоянно призывают россиян прекратить войну.

Источник: Шевченко в эфире "Украина 24"                       

Прямая речь Шевченко: "Нас не оставили одних. Нас сильно поддерживают. Поддержка чувствуется в Италии, в Великобритании. Люди готовы выделять фонды, отправлять гуманитарную помощь.

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Моя мама в Киеве сейчас. Моя сестра, тетя. Очень много родственников, друзей находятся сейчас в Киеве. Помогают, чем могут.

Спорт имеет большое влияние. Правильно, что наши футболисты, спортсмены постоянно призывают русских людей одуматься, пока не поздно.

Пока в нашей стране идет война, ни о какой из команд российской и белорусской в турнирах речи не может быть. Я считаю, что это правильная тенденция. Весь мировой спорт с нами. Все нас поддерживают".

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Темы: Шевченко-футболистфутболМайдан
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