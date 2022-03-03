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Вблизи Белгорода-Днестровского сбили самолет, из него выпрыгнул парашютист – мэр 

Елена РощинаЧетверг, 3 марта 2022, 14:39

В селе Беленькое, что неподалеку от Белгорода-Днестровского в Одесской области, была попытка атаковать воинскую часть, сбили самолет – из него выпрыгнул парашютист.

Источник: городской глава Белгорода-Днестровского Виталий Граждан в Facebook 

Прямая речь: "Ситуация неспокойная. Зафиксирована попытка атаки на воинскую часть в Беленьком! Атаку отразили! Вроде бы сбили самолёт!".

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Детали: Позже Граждан сообщил, что из сбитого самолета "выпрыгнул парашютист".

"Все кто видел, сообщите информацию на Колцентр: 04849 3-33-33, моб. 067333062", – попросил мэр Белгорода-Днестровского. 

Темы: Одесская областьвойна
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