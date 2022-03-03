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Путин заявил Макрону, что никаких ракетных обстрелов Киева и других городов нет

Мазуренко Алена Четверг, 3 марта 2022, 15:50
ВЛАДИМИР ПУТИН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент России Владимир Путин, который начал войну против Украины, утверждает, что никаких ракетных обстрелов Киева нет - это все "антироссийская дезинформационная кампания".

Источник: подконтрольнное Кремлю издание "РИА Новости" 

Детали: Оккупанты заявляют, что Путин подробно изложил Макрону российские условия: "в первую очередь демилитаризация и нейтральный статус Украины – чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для России".

Путин заявил Макрону, что информация о ракетных обстрелах Киева это неправда: "Утверждения о якобы ведущихся ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности и являются элементами антироссийской дезинформационной кампании".

Также в Кремле сообщили, что Путин заявил Макрону, что задачи войны в Украине будут выполнены, а "попытки выиграть время путем затягивания переговоров приведут лишь к тому, что в переговорной позиции РФ появятся дополнительные требования к Киеву".

Кроме того, Путин опять заявил, что "существенную роль в государственной политике Киева играют "неонацисты".

Темы: ПутинРосcияМакронУкраина
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