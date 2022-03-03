В Херсоне предупреждают: в городе можно натолкнуться на взрывчатку оккупантов
Четверг, 3 марта 2022, 15:50
Жителей Херсона предупредили о том, что рядом со зданиями Управления СБУ и Управления Нацполиции российские военные могли оставить взрывоопасные предметы.
Источник: Горсовет со ссылкой на местную полицию
Дословно: "По предварительной информации, на территорию ГУНП в Херсонской области по ул. Лютеранская, 4, и Управления СБУ по ул. Лютеранская, 1, коварно проникли оккупанты, которые могли оставить после себя в зданиях и вокруг взрывоопасные предметы".
Детали: Жителей города призвали не пытаться попасть на территорию указанных зданий и не приближаться к ним, пока территорию не проверят взрывотехники.
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