Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада приняла конфискацию имущества РФ и другие военные законы

Роман КравецЧетверг, 3 марта 2022, 16:06

Верховная Рада утвердила указ президента Украины "Об всеобщей мобилизации", а также приняла ряд законов об усилении ответственности за коллаборационизм, преступления против государства и пропаганду агрессора.

Источник: сайт ВРУ

Подробности: Пленарное заседание прошло 3 марта.

На нем Рада утвердила указы президента Украины "Об общей мобилизации" и "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", проголосовала ряд законов об ответственности за коллаборационную деятельность, об усилении ответственности за изготовление и распространение пропаганды агрессора, об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения, а также об усилении ответственности за мародерство.

Кроме того, парламент поддержал законопроект о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов

Также депутаты поддержали постановление об обращении ВР к ООН, Красному Кресту, Европейскому парламенту, международным организациям, парламентам и правительствам иностранных государств относительно срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от нападений российских захватчиков.

Темы: Верховная Радавойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинцы, чье жилье пострадало от оккупантов, смогут подать заявку на возмещение "Дии"

Россия своими фейками, вероятно, готовит основу для применения химического оружия

ВИДЕОВСУ захватили в плен 21-летнего срочника-оккупанта

дополненоВ оккупированном Бердянске жителям обещают российские паспорта и списание долгов

дополненоРяд военных РФ решили остаться в Украине: в России на них приходят похоронки

инфографикаУкраинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос

Все новости...
Верховная Рада
У Верховной Рады появился Telegram-фейк. Нужна помощь "информационной армии"
Лидеры фракций Рады собрались и планируют конфисковать имущество российских юрлиц
Президент, Рада и министры на работе
Последние новости
23:46
Небо над Украиной: Зеленский назвал паузу мира "убийственной"
23:41
В Україну прибула нова партія Starlink від Маска
23:29
В РФ возмущены, что TikTok ограничил видео с Путиным, требуют объяснений
23:24
Русские сбросили бомбы на поселок в Бучанском районе: погибла девушка, есть раненые
23:21
Роспропаганда оправдывает авиаудар по роддому в Мариуполе
23:17
США не поддерживают передачу истребителей Украине - Пентагон
23:15
Кабмин выкупит годовой запас зерна и других продуктов в резерв
23:12
В ОП опровергли очередной фейк о том, что сбежали из Киева
23:12
видео Мэр Мариуполя, где обстреляли роддом, умоляет закрыть небо над Украиной
23:00
Без "Игры престолов" и "Матрицы": телегигант WarnerMedia уходит из РФ
Все новости...