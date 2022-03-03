Рада приняла конфискацию имущества РФ и другие военные законы

Верховная Рада утвердила указ президента Украины "Об всеобщей мобилизации", а также приняла ряд законов об усилении ответственности за коллаборационизм, преступления против государства и пропаганду агрессора.

Источник: сайт ВРУ

Подробности: Пленарное заседание прошло 3 марта.

На нем Рада утвердила указы президента Украины "Об общей мобилизации" и "Об использовании Вооруженных Сил Украины и других военных формирований", проголосовала ряд законов об ответственности за коллаборационную деятельность, об усилении ответственности за изготовление и распространение пропаганды агрессора, об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях военного положения, а также об усилении ответственности за мародерство.

Кроме того, парламент поддержал законопроект о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов.

Также депутаты поддержали постановление об обращении ВР к ООН, Красному Кресту, Европейскому парламенту, международным организациям, парламентам и правительствам иностранных государств относительно срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения Украины от нападений российских захватчиков.