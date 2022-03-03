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Обстрелянное РФ эстонское грузовое судно затонуло под Одессой, экипаж спасен

Четверг, 3 марта 2022, 15:25

Вблизи украинского портового города Одесса из-за взрыва грузовое судно Helt, принадлежащее эстонской компании и ходившее под флагом Панамы, затонуло.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает err.ee.

Helt принадлежит эстонской компании Vista Shipping Agency AS.

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"Корабль затонул. Два члена экипажа находятся на спасательной лодке. Остальные четыре члена экипажа пропали без вести. Я не знаю, где они сейчас", - сказал Игорь Ильвес, генеральный директор Vista Shipping Agency.

"Связи с судном не было, от представителей судовладельца нам известно, что экипаж сообщил об обстреле судна со стороны сил России, в результате чего оно получило пробоину", - сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

По словам руководителя проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, судно, вероятно, затонуло 3 марта в 12:00 по киевскому времени.

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Обновлено: Министерство инфрастурктуры уточнило, что судно затонуло за 12-мильной зоной на траверсе порта "Пивденный".

В то же время сообщается, что в результате спасательной операции КП "Морская поисково-спасательная служба" 6 моряков, находившихся на судне, найдены и находятся на борту спасательного судна SAR 01.

Состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное. В настоящее время спасательный катер возвращается в порт Черноморск.

Под Одессой идут ожесточенные бои между украинскими и российскими войсками.

Украинские власти заявили во вторник, что Helt был захвачен российскими моряками. Тогда русский флот использовал корабль в качестве щита.

Украинские источники сообщили в четверг, что судно тонет. Часть экипажа спаслась на спасательных лодках.

Одесса является самым важным портовым городом Украины.

Напомним, российский корабль подбил молдавский бункеровщик.

Темы: Росcияфлотвойна
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