Обстрелянное РФ эстонское грузовое судно затонуло под Одессой, экипаж спасен

Вблизи украинского портового города Одесса из-за взрыва грузовое судно Helt, принадлежащее эстонской компании и ходившее под флагом Панамы, затонуло.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает err.ee.

Helt принадлежит эстонской компании Vista Shipping Agency AS.

"Корабль затонул. Два члена экипажа находятся на спасательной лодке. Остальные четыре члена экипажа пропали без вести. Я не знаю, где они сейчас", - сказал Игорь Ильвес, генеральный директор Vista Shipping Agency.

"Связи с судном не было, от представителей судовладельца нам известно, что экипаж сообщил об обстреле судна со стороны сил России, в результате чего оно получило пробоину", - сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

По словам руководителя проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрея Клименко, судно, вероятно, затонуло 3 марта в 12:00 по киевскому времени.

Обновлено: Министерство инфрастурктуры уточнило, что судно затонуло за 12-мильной зоной на траверсе порта "Пивденный".

В то же время сообщается, что в результате спасательной операции КП "Морская поисково-спасательная служба" 6 моряков, находившихся на судне, найдены и находятся на борту спасательного судна SAR 01.

Состояние здоровья всех членов экипажа удовлетворительное. В настоящее время спасательный катер возвращается в порт Черноморск.

Под Одессой идут ожесточенные бои между украинскими и российскими войсками.

Украинские власти заявили во вторник, что Helt был захвачен российскими моряками. Тогда русский флот использовал корабль в качестве щита.

Украинские источники сообщили в четверг, что судно тонет. Часть экипажа спаслась на спасательных лодках.

Одесса является самым важным портовым городом Украины.

Напомним, российский корабль подбил молдавский бункеровщик.