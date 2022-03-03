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Макрон после разговора с Путиным считает, что "худшее впереди"

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 15:57
Макрон после разговора с Путиным считает, что худшее впереди
Макрон и Путин, фото Getty Images

После разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Путин стремится захватить всю Украину и что "худшее еще впереди".

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, заявили в Елисейском дворце по итогам разговора Макрона и Путина.

По сообщению дворца, Путин выразил Макрону большую решительность продолжать наступление с целью "взять под контроль" всю страну.

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Во время этого полуторачасового разговора российский президент сказал Макрону, что операция российской армии развивается по плану Москвы. Он сказал, что ситуация будет накаляться, если украинцы не примут его условия.

"Президент Макрон ожидает, что худшее впереди, учитывая то, что сказал ему президент Путин", - сообщили в Елисейском дворце.

Путин также подтвердил, что намерен провести "денацификацию" Украины, о чем он заявлял с начала войны.

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Оккупанты после разговора президентов заявили, что Путин подробно изложил Макрону российские условия: "Прежде всего демилитаризация и нейтральный статус Украины – чтобы с ее территории никогда не было угрозы для России".

Путин также заявил Макрону, что информация о ракетных обстрелах Киева – это неправда.

Макрон провел телефонный разговор с Путиным, а затем позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Темы: МакронПутинвойна
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