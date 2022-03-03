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Россияне распространяют фейк, что Херсонщина хочет в Россию – ОГА

Елена РощинаЧетверг, 3 марта 2022, 16:20

Херсонская областная госадминистрация заявляет, что российские СМИ распространяют фейки о том, что из Херсонской области якобы поступают просьбы "принять область в Россию!".

Источник: Херсонская ОГА в Facebook

Дословно: "Оккупанты не только в городе, но и продолжают распространять информационную войну и писать фейки. Пока рашисты и рашистские СМИ пишут будто бы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию! Не верьте никакой информации, которую видите не на официальных источниках! Это – фейк!".

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Детали: В ОГА подчеркнули, что "Херсонщина была, есть и будет Украина".

От УП: Центральные СМИ России пока не распространяли фейк о желании херсонцев присоединиться к РФ.

Российские войска фактически заблокировали украинские города Херсон и Бердянск.

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Темы: Херсонская областьпропагандавойна
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