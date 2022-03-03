Садовый угрожает сдавать СБУ данные арендодателей, которые завышают цены: "Это мародерство"
Четверг, 3 марта 2022, 17:38
Мэр Львова Андрей Садовый призывает вынужденных переселенцев сообщать о случаях завышения цен за проживание в его городе.
Источник: Садовый в Facebook
Прямая речь: "Арендодавец или отельер, выставляющий завышенную цену за жилье – мародер! Сообщайте о таких случаях на горячую линию города – 1580".
Мы будем действовать так, как нужно в условиях военного времени: проверим и сделаем имена мародеров публичными, а также передадим данные СБУ".
Детали: Мэр Садовый отмечает, что цены на аренду жилья во Львове должны оставаться на том же уровне, как и в довоенное время.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"