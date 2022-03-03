Донецкую область доводят до гуманитарной катастрофы, есть жертвы и пострадавшие

Российские оккупанты серьезно обстреливают Мангуш в Донецкой области, в Майорске в результате обстрелов погибла женщина, также был обстрел Красногоровки.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Дословно: "Русские пытаются довести Донецкую область до гуманитарной катастрофы.

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Кроме Волновахи и Мариуполя под ударом также Мангушская община. Вчера Мангуш был серьезно обстрелян, есть пострадавшие. Точное количество жертв установить пока невозможно, поскольку у поселка нет связи. Три дня уже нет электричества, нет воды".

Детали: В четверг под ударом российских войск находится Майорск – там русские убили женщину.

В Очеретинской общине был обстрел Красногоровки.

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"Но несмотря на все, возобновлено электроснабжение Желанному, Орловке, Ласточкиному, Верхнеторецкому. Сегодня организован подвоз питьевой воды в Водяное, вчера также развезли воду в Орловку, Ласточкино и Семеновку. Сегодня должно поступить лекарство от Общества Красного креста в Верхнеторецкое и Александрополь. Делаем все возможное, чтобы избежать гуманитарной катастрофы", – отметил глава ВГА.

По его словам, в таких условиях россияне продолжают распространять ложь о "зеленых коридорах".

"Никаких "зеленых коридоров" на самом деле нет – это ловушка, они хотят использовать мирных жителей Донбасса как живой щит от Вооруженных сил Украины. Ни при каких обстоятельствах не верьте сообщениям об эвакуации, если они поступают не из официальных источников!", - призвал Кириленко.