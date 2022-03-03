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Венгрия против предложения ЕС по приему беженцев из Украины

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 16:56

Венгрия внесла нотку раздора в ответ Европейского Союза на вторжение России в Украину в четверг, заявив, что она и ее восточноевропейские союзники не поддерживают предоставление временного разрешения на проживание людям, спасающимся от "конфликта".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон ранее перед встречей министров внутренних дел заявила, что ожидает, что правительства ЕС в ближайшие дни согласятся на схему защиты, которая предусматривает право на проживание до трех лет.

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Однако руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляш заявил, что уже действуют четкие правила ЕС по предоставлению убежища и что Венгрия предоставит статус беженца всем бегущим из Украины.

Он добавил, что группа Вышеградской четверки, включающей Чехию, Польшу и Словакию, совместно не поддержала предложение Европейской комиссии.

Представитель чешского правительства сообщил, что министерство внутренних дел сейчас ведет переговоры по этому поводу. Правительства Словакии и Польши пока не ответили на запросы комментариев.

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Предложенная Еврокомиссией схема временной защиты автоматически предоставит убегающим из Украины разрешение на проживание и доступ к работе, социальному обеспечению и жилью на срок до трех лет.

"Ужасная захватническая война Путина имела ужасные последствия для людей в Украине", – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер.

"Сегодня речь идет о том, что все члены ЕС согласовывают политику, чтобы иметь возможность оказывать помощь небюрократическим способом", - сказала она.

Защитные меры будут применяться к украинцам и имеющим длительный статус проживания или статус беженца в Украине, избавляя их от прохождения длительных процедур предоставления убежища.

Темы: ВенгриябеженцывойнаУкраина
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