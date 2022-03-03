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Как КНДР: Канада ужесточает экономические санкции против РФ и Беларуси

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 18:22

Канада ужесточила экономические санкции против РФ и Беларуси за вооруженную агрессию против Украины.

Как сообщает Globalnews, об этом 3 марта заявила министр иностранных дел Христя Фриланд, пишет "Европейская правда".

Обе страны лишают статуса "самого желаемого торгового партнера" ​​по правилам ВТО. До сих пор его с Канадой не имела только Северная Корея.

"Это значит, что Россия и Беларусь больше не будут получать преимущества, в частности низкие тарифы, которые Канада предлагает другим членам ВТО. В то же время для РФ и Беларуси тариф будет составлять 35% на продукцию, которую они экспортируют в Канаду", - пояснила Христя Фриланд.

Она добавила, что будет призывать союзников и партнеров прибегнуть к тому же шагу.

Христя Фриланд напомнила, что Канада также объявила санкции против 10 чиновников "Роснефти" и "Газпрома", а общее количество лиц в санкционном списке в ответ на агрессию РФ против Украины с 2014 года уже превышает 1000.

Темы: санкцииРосcияБеларусь
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