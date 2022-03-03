Оккупанты снова обстреливают Харьков: разрушены дома и аэродром

В результате обстрелов многоэтажных жилых домов в микрорайоне Харькова Северная Салтовка разрушены здания и сооружения.

Источник: ГСЧС, Суспільне.Харків, Харьковский аэроклуб им. В.С. Гризодубовой ОСО Украины

Дословно ГСЧС: "3 марта около 15:40 в микрорайоне Северная Салтовка г. Харьков, в результате обстрелов многоэтажных жилых домов произошло разрушение зданий и сооружений.

По состоянию на 17:15 от ГСЧС на поиски, спасение людей и тушение возгораний привлечено 70 человек и 20 ед. техники".

Детали: Суспільне.Харків со ссылкой на источник в ГСЧС сообщает, что после обстрела Харькова в четверг вспыхнули пожары в более чем 40 многоквартирных и частных домах. При этом большинство вызовов поступают из Салтовки.

В то же время Харьковский аэроклуб им. В.С. Гризодубовой ОСО Украины сообщает, что аэродром "Коротич" Харьковского аэроклуба уничтожен налетом авиации противника. Инфраструктура аэродрома и самолеты приведены в нерабочее состояние.