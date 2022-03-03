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Зеленский: В некоторых вопросах с РФ компромисс невозможен

Алена МазуренкоЧетверг, 3 марта 2022, 17:50
Зеленский: В некоторых вопросах с РФ компромисс невозможен
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская сторона на переговорах ставит вопросы, на которые давно подготовила свои ответы, и в которых компромисс невозможен.

Источник: Зеленский во время встречи с журналистами.

Прямая речь: "Есть тема вопросов. Мы готовы на все эти темы говорить. У российской стороны давно сформулированы ответы на их же вопросы. 

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Какой смысл ставить вопросы, если у тебя уже давно есть ответы? В этом пока сложность этого диалога. 

Потому что есть вещи, в каких надо найти какие-то компромиссы, чтобы не погибали люди, но есть вещи, в которых нет компромиссов. 

Ну, нельзя просто взять, уйти и сказать "да, это ваша страна. Украина – часть России", — это просто невозможно. Зачем предлагать нам это?

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Там есть пункты, я не отношусь к этим формулировкам как к константе, я считаю, что эти формулировки справедливы, раз та сторона готова уничтожить нас, ради этих вопросов.

Значит они справедливы для нашего диалога, потому что я хочу остановить эту войну. Вопрос формулировок, вопрос баланса наших договоренностей и вопрос желаний".

Детали: По словам Зеленского, в любых переговорах есть смысл.

Темы: РосcияЗеленскийУкраина
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