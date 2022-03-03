Молдова вслед за Украиной и Грузией подает заявку на вступление в ЕС

Президент Молдовы Мая Санду в четверг, 3 марта, подписала заявку на вступление Молдовы в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Уважаемые граждане, если для одних решений требуется время, другие должны быть приняты оперативно… Мы подадим запрос в ближайшие дни в Брюссель", — сказала Санду.

NOW! President Maia Sandu has signed the application for #Moldova to join the European Union!

🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/bp9Le5guEF March 3, 2022

Ранее в четверг аналогичную заявку подписал премьер-министр Грузии.

Молдова и Грузия вместе с Украиной входят в альянс Ассоциированного трио — усиленного формата по интеграции трех государств в Европейский Союз.

Как сообщалось, после начала российского вторжения президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.

От руководства Еврокомиссии и Европейского совета прозвучали заявления с признанием европейской перспективы Украины и возможностью предоставить Украине статус государства-кандидата. Также Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата.

Подробнее об этом смотрите в пояснительном видео Все о заявке на вступление Украины в ЕС, которую подал Зеленский, а также читайте в подробной статье "В ЕС в турборежиме".