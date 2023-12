Молдова вслед за Украиной и Грузией подает заявку на вступление в ЕС

Президент Молдовы Мая Санду в четверг, 3 марта, подписала заявку на вступление Молдовы в Европейский Союз.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Уважаемые граждане, если для одних решений требуется время, другие должны быть приняты оперативно… Мы подадим запрос в ближайшие дни в Брюссель", — сказала Санду.

NOW! President Maia Sandu has signed the application for #Moldova to join the European Union!

🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/bp9Le5guEF