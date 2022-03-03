За рубежом вырос спрос на показ сериала "Слуга народа" – СМИ

Вещатели разных стран раскупают права на показ сериала "Слуга народа", в котором главную роль сыграл Владимир Зеленский, который сейчас занимает должность президента Украины.

Источник: Bloomberg

Детали: Отмечается, что дополнительный интерес к сериалу появился после начала полномасштабного вторжения России в Украину и "с тех пор как Зеленский стал лицом нации, которая страдает от атак со стороны России".

В частности, Никола Содерлунд – управляющий партнер компании Eccho Rights, занимающейся распространением сериала, рассказал, что продажи прав на показ сериала резко возросли за последние несколько дней и назвал интерес к продукту "прекрасным". Он также связал рост спроса с войной в Украине.

В Eccho Rights также сообщили о соглашениях с вещателями на Ближнем Востоке, греческом телеканале ANT 1 и румынском – PRO TV. Кроме того, речь идет о продаже прав на показ телеканалам в Болгарии, Молдове, Эстонии, Франции, Финляндии и Грузии.

Кроме того, в Channel 4 заявили, что имеют права на "Слугу народа" в Великобритании и планируют показать один из эпизодов в воскресенье.

Справка: В сериале "Слуга народа" Владимир Зеленский сыграл учителя в истории Василия Голобородько, который стал президентом Украины.