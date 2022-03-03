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Оккупанты отключили Херсон от украинского телевидения

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 18:31
Оккупанты отключили Херсон от украинского телевидения
фото pixabay

В Херсоне оккупанты, захватившие студию телевидения и телецентр, отключили телевизионный сигнал.

Источник: Мост, Херсонская ОГА

Детали: Украинские каналы не работают по всему городу.

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Очевидно, что нет сигнала и во всем Херсонском районе, получающем сигнал из Херсона.

При этом кабельные операторы продолжают транслировать украинские телеканалы.

Позже Херсонская ОГА сообщила, что в областном центре оккупанты захватили помещение ТРК "Суспільне мовлення: Херсон".

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"По имеющейся информации, рашисты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ". Заявляем – это фейк!", – отметили в облгосадминистрации.

Темы: Херсонвойнателевидение
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