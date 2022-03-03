Оккупанты отключили Херсон от украинского телевидения
Четверг, 3 марта 2022, 18:31
В Херсоне оккупанты, захватившие студию телевидения и телецентр, отключили телевизионный сигнал.
Источник: Мост, Херсонская ОГА
Детали: Украинские каналы не работают по всему городу.
Реклама:
Очевидно, что нет сигнала и во всем Херсонском районе, получающем сигнал из Херсона.
При этом кабельные операторы продолжают транслировать украинские телеканалы.
Позже Херсонская ОГА сообщила, что в областном центре оккупанты захватили помещение ТРК "Суспільне мовлення: Херсон".
ВИДЕО ДНЯ
"По имеющейся информации, рашисты через каналы связи планируют распространять дезинформацию о якобы "капитуляции и подписании мирного договора с РФ". Заявляем – это фейк!", – отметили в облгосадминистрации.