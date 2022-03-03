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Зеленский – Путину: "Уйди с нашей земли. Сядь со мной за стол переговоров"

Мазуренко Алена Четверг, 3 марта 2022, 19:37
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, начавшим войну против Украины.

Источник: Зеленский во время встречи с журналистами

Прямая речь: "Мы не нападаем на Россию и не собираемся на нее нападать. Мы в НАТО? Нет. У нас есть ядерное оружие? Нет. Что мне сказать? Кому я должен что-то дать?

Вы понимаете, это тоже информационная бомба, о которой все говорят. Что отдать, Господи? Что ты хочешь от нас?

Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной! Только не в 30 метрах, как с Макроном и Шольцом, как он их принимает.

Я ведь сосед. Меня не нужно за 30 метров держать. Я не кусаюсь. Я нормальный мужик. Сядь со мной и поговори.

Мы никому не угрожаем, мы не террористы, мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли".

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Детали: По словам президента, цель украинцев – защита, свобода и жизнь будущих поколений.

Целью россиян Зеленский считает "поставить на колени народ, нацию, в которой люди чувствуют себя равными".

Кроме того, президент отметил, что Россия не намерена признавать количество убитых солдат на войне с Украиной. В частности, россияне привезли с собой мобильные крематории.

Президент возмутился отношением к российским солдатам. Так, он не понимает, что должно твориться в голове у оккупанта, который везет с собой крематорий для себя же.

Темы: ЗеленскийПутинвойнаУкраина
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