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Второй раунд переговоров: "достигли понимания" о гуманитарных коридорах

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 19:48
Михаил Подоляк, фото ОП

Российская и украинская стороны во время второго раунда переговоров "достигли понимания" о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения из мест наиболее ожесточенных боев.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии журналистам

Дословно коммюнике: "Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она поводится".

Детали: Подоляк уточнил, что прекращение огня возможно будет не везде, а только в тех местах, где будут находиться гуманитарные коридоры, на время проведения эвакуации.

"С этой целью в самое ближайшее время будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и будут сформированы соответствующие логистические процедуры", - сказал он.

"К огромному сожалению, мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали", - прокомментировал он итоги второго раунда переговоров.

По словам Подоляка, стороны "достаточно подробно" обсудили гуманитарный аспект, потому что много городов сейчас находятся в окружении, и ситуация с продуктами питания, медикаментами, возможностью эвакуации драматическая.

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"Мы договорились продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", - сказал он.

Темы: Офис президентаРосcиявойна
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