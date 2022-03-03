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Зеленский заверил, что готов говорить с Путиным о Донбассе и языке

Роман КравецЧетверг, 3 марта 2022, 18:51

Владимир Зеленский заявил, что готов на равных разговаривать с Владимиром Путиным на любые темы, которые беспокоят российские власти.

Источник: Президент Украины на встрече с иностранными медиа

Прямая речь: Я должен разговаривать с Путиным. Потому что нет иного пути остановить войну. Поэтому я должен это делать.

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Я открытый человек, я знаю все вопросы, которые затрагивает президент Путин, его окружение, министр иностранных дел. Я считаю, что нужно говорить без оскорблений, без условий – просто поговорить как мужчины и как люди...

Готов обсудить все вопросы, я все их понимаю очень глубоко. Об Украине, о ее языке, о проблематике русского языка, как они говорят, хотя ее не вижу – готов говорить тоже. О Донбассе оккупированом или не оккупированом. О "ДНР", "ЛНР", обо всем, что происходит".

Детали: Президент напомнил, что до президентства и до войны был популярной персоной в Беларуси, Казахстане и России, поэтому, по его словам, "прекрасно понимает ментальность этих народов".

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Прямая речь: "Знаю, где мы одинаковы, где разница и где мы можем найти те или иные точки, чтобы не воевать, а чтобы начался мир.

Мы готовы к этому. Мы хотим мира. Не надо с нами говорить как со страной другого сорта, другой планеты.

Если мы говорим по-человечески и на равных, мы поднимем все вопросы относительно "опасности" или как они хотят ее назвать. И решим все вопросы".

Темы: ЗеленскийПутинвойнаРосcия
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