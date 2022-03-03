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Белорусские войска, стоящие на границе, не хотят воевать – Генштаб ВСУ

Ирина БалачукЧетверг, 3 марта 2022, 19:02
Белорусские войска, стоящие на границе, не хотят воевать – Генштаб ВСУ
Скриншот из видео

Украинские вооруженные силы держат оборону на занятых рубежах и дают отпор врагу – оккупант продолжает нести потери.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00

Дословно Генштаб: "На Волынском направлении ВС Украины удерживают определенные рубежи. На территории Республики Беларусь, по другую сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь.

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По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы.

Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае".

Детали: На Сиверщине механизированные и танковые части устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.

ВИДЕО ДНЯ

На Слобожанщине механизированные части ВСУ эффективно ведут оборонительные бои с превосходящими по количеству силами врага, на отдельных направлениях преуспевают. Противник несет большие потери.

Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы российских захватчиков и не допустила выход противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь оказывает героическое сопротивление российскому нашествию.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей идет формирование частей из резервистов, призванных в январе-феврале 2022 года. По планам российских кураторов, маршевые роты будут срочно перебрасывать под Харьков. Мобилизованные мужчины выражают острое недовольство.

На Приморском направлении защитники ведут оборонительную операцию и прикрывают части морского побережья. Часть сил не допускает прорыв противника из Херсона и Николаева.

Защитники Киева продолжают отражать наступление врага, наносят ему огневое поражение и удерживают оборонительные рубежи вокруг города и основных аэродромов.

Не имея успеха, противник прибегает к обстрелам гражданских домов с юго-западных окраин украинской столицы.

Также захватчики распространяют фейки и дезинформацию.

Генштаб ВСУ призывает украинцев доверять только проверенным информационным ресурсам.

Темы: УкраинавойнаРосcияБеларусь
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