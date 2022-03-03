Белорусские войска, стоящие на границе, не хотят воевать – Генштаб ВСУ
Украинские вооруженные силы держат оборону на занятых рубежах и дают отпор врагу – оккупант продолжает нести потери.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00
Дословно Генштаб: "На Волынском направлении ВС Украины удерживают определенные рубежи. На территории Республики Беларусь, по другую сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь.
По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы.
Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль русских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае".
Детали: На Сиверщине механизированные и танковые части устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.
На Слобожанщине механизированные части ВСУ эффективно ведут оборонительные бои с превосходящими по количеству силами врага, на отдельных направлениях преуспевают. Противник несет большие потери.
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Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвала планы российских захватчиков и не допустила выход противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь оказывает героическое сопротивление российскому нашествию.
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Также захватчики распространяют фейки и дезинформацию.
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