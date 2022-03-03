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Путин рассказал, сколько в рублях стоит жизнь русского солдата

Четверг, 3 марта 2022, 19:05

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что за смерть российского солдата в Украине его семья получит почти 7,5 млн. рублей и дополнительные выплаты.

Источник: Путин во время "совещания" с Совбезом России

Прямая речь: "Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине (так Путин называет войну в Украине – ред.), будет перечислено страховое обеспечение и единовременное пособие – 7 млн 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибших".

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Детали: Путин также заявил, что считает необходимым установить дополнительную плату семьям погибших в размере 5 млн. рублей.

Кроме того, он обещает, что все раненые также получат единовременную выплату в около 3 млн рублей. А если во время войны с Украиной военный стал инвалидом, ему предусматриваются еще и ежемесячные выплаты.

Напомним, что за неделю полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено более 9 тысяч оккупантов. Таким образом, Россия должна выплатить не менее 67 миллиардов рублей только единовременных выплат. Сколько это в долларах сложно сосчитать, ведь курс рубля постоянно падает.

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Темы: войнаРосcияПутин
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