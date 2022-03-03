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Кулеба считает, что у россиян какие-то галлюцинации о создании Украиной ядерного оружия

Мазуренко Алена Четверг, 3 марта 2022, 20:26
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что у представителей российских властей какие-то "галлюцинации" относительно создания ядерного оружия Украиной.

Источник: Twitter Кулебы

Прямая речь: "Очередная российская галлюцинация главы СВР Сергея Нарышкина. Он утверждает, что Украина работает над созданием ядерного оружия, и США знают об этом и готовы помочь.

Я еще раз опровергаю этот больной фейк. Украина всегда была и остается ответственным участником Договора о нераспространении ядерного оружия".

Почему это важно: Представители российских властей заявляют, что Украина обладает ядерным потенциалом и может напасть на Россию.

При этом президент России Владимир Путин в ответ на санкции и объединение Запада отдал приказ привести в усиленный режим работы Ракетные войска РФ.

Министр иностранных дел РФ Дмитрий Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной. То есть, угрожают ядерным оружием всему миру россияне.

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Темы: ядерное оружиеУкраинаРосcияКулеба Дмитрий
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