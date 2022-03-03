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Кулеба считает, что у россиян какие-то галлюцинации о создании Украиной ядерного оружия

Алена МазуренкоЧетверг, 3 марта 2022, 19:26
Кулеба считает, что у россиян какие-то галлюцинации о создании Украиной ядерного оружия
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО: FACEBOOK-СТРАНИЦА МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что у представителей российских властей какие-то "галлюцинации" относительно создания ядерного оружия Украиной.

Источник: Twitter Кулебы

Прямая речь: "Очередная российская галлюцинация главы СВР Сергея Нарышкина. Он утверждает, что Украина работает над созданием ядерного оружия, и США знают об этом и готовы помочь.

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Я еще раз опровергаю этот больной фейк. Украина всегда была и остается ответственным участником Договора о нераспространении ядерного оружия".

Почему это важно: Представители российских властей заявляют, что Украина обладает ядерным потенциалом и может напасть на Россию.

При этом президент России Владимир Путин в ответ на санкции и объединение Запада отдал приказ привести в усиленный режим работы Ракетные войска РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Министр иностранных дел РФ Дмитрий Лавров заявил, что третья мировая война была бы ядерной. То есть, угрожают ядерным оружием всему миру россияне.

Темы: ядерное оружиеУкраинаРосcияКулеба Дмитрий
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