Зеленский о руководителе Израиля: Не чувствую, что он "завернут в украинский флаг"

Президент Владимир Зеленский говорит, что у него хорошие отношения с руководством Израиля, но не чувствует, что оно "завернуто в украинский флаг".

Источник: глава государства в интервью иностранным СМИ 3 марта

Детали: Вопрос от израильского телевидения звучал, просил ли Зеленский помощи от израильского правительства и какой ответ получил и имеет ли ожидания от еврейского государства.

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Прямая речь Зеленского: "Я сегодня увидел очень интересную фотографию: у Стены плача стоят евреи-хасиды. Наверное, разные люди.. И они все завернуты в желто-голубое знамя... Я был поражен. Просто большое уважение тем людям, которые это сделали. Они молились... Я был так благодарен, что они молились.

Я разговаривал с руководством Израиля. И скажу вам откровенно, может, это будет звучать немного обидно, но я считаю, что я должен это говорить.

У нас неплохие отношения. Но все проверяется вот такими моментами в жизни, острыми… когда нужна сильная помощь. Я говорил с ним, и у нас дипломатические отношения, хорошие… но я не чувствую, что он (руководитель Израиля – ред.) завернут в наш флаг".