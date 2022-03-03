Белецкий записал ответ Кадырову по поводу долларов "за головы" украинцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в американских долларах (а не рублях) за голову каждого "командира украинских националистов", включая лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого. Украинец ответил на это.

Источник: Кадыров в Telegram, заявление Билецкого

Детали: Кадыров объявил, что якобы выплатит по 500 тысяч долларов за "головы командиров украинских националистов".

Примечательно то, что сумма награды указана в валюте США, которая сейчас в РФ является дефицитом и постоянно дорожает по отношению к рублю.

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий записал видеоответ Кадырову.

Билецкий по поводу награды в 500 тысяч долларов от Кадырова за головы командиров украинских националистов, пообещав, что главу Чечни убьют бесплатно за то, что РФ вторглась в Украину и сделают это в скором времени

Прямая речь Билецкого: "Ну что можно сказать… Первое. Как говорил царь Леонид, приди и возьми, если тебе так нужно. А во-вторых, вот лично бы я, за тебя, Рамзан, просто кусок лайна, не дал бы ни копейки. Ты сдохнешь и так, тебя будут убивать не за деньги, тебя будут убивать, потому что вы пришли на нашу землю. Живи с этим, и поверь, эта жизнь будет не такой уж долгой".