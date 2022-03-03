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На Николаев может быть совершена атака, нужно обороняться – мэр

Светлана КизиловаЧетверг, 3 марта 2022, 20:58

Есть вероятность, что войска оккупантов в пятницу, 4 марта, попытаются прорваться в Николаев.

Источник: мэр города Александр Сенкевич, которого цитирукт издание Nikvesti

Детали: Городской голова надеется, что этого все же не произойдет. В противном случае, отметил он, город будет обороняться.

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Мэр призвал сохранять голову холодной, собраться и скоординироваться, делать коктейли Молотова и сотрудничать с Теробороной.

Сенкевич рассказал, что сегодня весь день вражеские войска маневрировали по области, обходили город с разных сторон. Передвигаются вражеские инженерные войска, которые возводят понтоны — возможно, они хотят переправится через реку.

В Баштанском и Снигиревском районах зафиксировано большое скопление войск: до 1000 единиц разной техники – танки, БТРы, ракетные установки, техника обеспечения.

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Также Сенкевич сообщил, что общался с мэром Мариуполя — там "разбомбили все", нет воды и света. Поэтому городской голова настоятельно порекомендовал горожанам запастись питьевой водой.

Темы: НиколаеввойнаРосcия
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