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Энергодар: колонна техники РФ движется к АЭС

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 21:37
Энергодар: колонна техники РФ движется к АЭС
Запорожская АЭС, фото Wikipedia

В Энергодаре колонна техники РФ отправилась в направлении атомной электростанции.

Источник: мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram

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Дословно: "Колонна вражеской техники отправилась в направлении атомной электростанции. В городе слышны громкие выстрелы, которые раздаются с той стороны!".

Детали: Перед этим мэр Энергодара сообщил, что после обстрела города и захода оккупантов на его улицы, точно известно по меньшей мере о двух раненых гражданских жителях.

Справка: Энергодар - город-спутник Запорожской АЭС, которая в настоящее время является самой большой АЭС в Европе.

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Что предшествовало: Ранее Орлов сообщил, что около 100 единиц военной техники россиян зашли в город, жители пытаются сопротивляться, продолжается бой на блокпоста.

Темы: АЭСЗапорожская областьвойна
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