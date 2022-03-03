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Колонна российской техники зашла в Энергодар, на блокпосту идет бой – мэр

Елена РощинаЧетверг, 3 марта 2022, 16:41
Колонна российской техники зашла в Энергодар, на блокпосту идет бой – мэр
Энергодар, фото Дмитрия Орлова

Городской глава Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что около 100 единиц военной техники россиян зашли в город, жители пытаются оказать сопротивление, продолжается бой на блокпосту.

Источник: энергодарский городской глава Дмитрий Орлов в Telegram

Детали: В 16:46 мэр сообщил, что на Энергодар (Запорожская область) "движется вражеская колонна более 100 единиц тяжелой техники", попросил немедленно покинуть улицы, не пользоваться лифтами, отойти от окон в квартирах.

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В 16:51 Орлов сообщил: "Около 100 единиц вражеской бронированной техники только что вошли в город Энергодар. Им оказывает сопротивление мирное население. Был открыт огонь по мирному населению. Энергодара".

Детали: Также Орлов сообщил, что "на блокпосте продолжается бой, украинцы "делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел".

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По предварительной информации на бульваре Каштановой и улице Молодежная при обстреле пострадали несколько домов. Есть ли раненые, уточняется. На бульваре Каштановый из-за попадания в дом – пожар в квартире на 7 этаже.

Снаряд врага попал на территорию 2 школы.

В городе энергетиков из-за обстрелов пропало водоснабжение, а в некоторых микрорайонах – свет, сообщил позже Орлов.

Советник главы МВД Вадим Денисенко в совместном эфире украинских телеканалов сказал: “Сейчас очень серьезная, к сожалению, ситуация в Энергодаре. Насколько мы понимаем, россияне получили приказ стрелять в гражданское население – и никакими митингами, мирными шествиями их останавливать наверняка будет почти невозможно”.

Напомним: Накануне, 2 марта, жители Энергодара вышли без оружия навстречу российским оккупантам, чтобы показать свое отношение к агрессору.

УП, дополнено
Темы: Запорожская областьвойна
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