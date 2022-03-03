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Николаевщина: охотники устраивают "сафари" на российских оккупантов

Светлана КизиловаЧетверг, 3 марта 2022, 22:07

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что украинские защитники нашли действенный способ планомерно уничтожать оккупантов, которые заходят на территорию области и разделяются на маленькие группы.

Источник: Ким в Telegram

Детали: Глава ОГА объяснил, что по региону ездят малочисленные вражеские колонны, которые будут ликвидировать, привлекая егерей.

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Прямая речь: "Завтра формируем отряды с охотничьими егерями, которые знают территорию. Мы уже понимаем, как оккупанты перемещаются по нашей территории, они как муравьи. То есть они тыкаются-тыкаются, а потом находят какую-то дорожку и гуськом едут.

Нам неудобно бить по ним из артиллерии, они растянуты - получается тратишь много снарядов. Мы решили (делать так): когда они где-нибудь остановятся, в кучку собъются, тогда мы нападаем".

Детали: Ким добавил, что на Николаевщине местные жители после разгрома вражеских колонн забирают технику РФ в свои ангары на хозяйственные нужды.

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"Сегодня (3 марта) мы весь день за ними гонялись, и, в конце концов, мы их догнали. Мы догнали огромную колонну, которую (разбили), а потом еще раз добили. Работал град по вражеской базе, которая около Баштанки".

Губернатор собрался завтра, 4 марта, поехать проинспектировать разгромленную технику, но уже заранее знает – половину из нее растащаят местные жители по своим ангарам.

Темы: Николаевская областьвойнаоружиеРосcия
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